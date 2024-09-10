曼德拉、菩薩、烈士喻柯P　林俊憲：民眾黨在意純度最高的5%

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民眾黨主席柯文哲涉及京華城涉貪案遭法官裁定羈押禁見，對此民眾黨定調是政治追殺，日前號召小草走上街頭聲援，過程中金句連發，黨公職以「台灣曼德拉」、「示現菩薩」、「民主烈士」比喻柯文哲，對此民進黨立委林俊憲示警，比起好笑更多的感覺是擔憂，民眾黨居然能夠毫不笑場的講出來，認為他們已經完全放棄比26%（柯文哲總統得票率）更多的可能性，只在意能否留住純度最高的5%，因為僅僅是5%，就有不分區、有補助款，而為了留住5%，不斷極化、煽動而產生出的群體，會長什麼樣？實在不敢想像，「少了柯文哲的民眾黨，將比以往更危險」。林俊憲表示，看到很多有關民眾黨集會的荒謬發言，其實比起好笑，更多的感覺是擔憂。包括「台灣曼德拉」、「示現菩薩」、「民主烈士」，這些話聽起來非常可笑，可是那些上台的民眾黨人物們，居然能夠毫不笑場的講出來，台下也聽得如癡如醉，這就是最毛骨悚然的地方，一個國內第三大黨的公開言論，已經完全不在乎絕大多數社會大眾會怎麼看待了。林俊憲表示，自絕於社會多數、唯一且不可質疑的領袖、簡單易懂的訴求和價值觀、用外界的質疑來證明自己的正確，這些特質組合起來叫什麼？叫做「邪教」。民眾黨因柯文哲選總統而生，少了他，本會出現泡沫化的危機，但他們選擇另一條路，放棄向外尋求更多人認同，而是對內鞏固、提煉，將無法公開發言的柯文哲神格化，最終只會留下最死忠的支持者。林俊憲指出，簡單來說，民眾黨已完全放棄比26%更多的可能性，只在意能否留住純度最高的5%，因為僅僅是5%，就有不分區、有補助款，能夠生存下去。為了留住5%，不斷極化、煽動而產生出的群體，會長什麼樣？實在不敢想像，「少了柯文哲的民眾黨，將比以往更危險」。