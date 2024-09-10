高雄捷運後勁站聯開案　國際大師隈研吾打造「R20楠梓雙星」

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▲「高雄捷運紅線R20後勁站聯合開發案」簽約儀式今（10）日舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.10）

▲此開發案投資人特別邀請日本知名建築師隈研吾參與設計，將興建2棟複合機能大樓，定位為「R20楠梓雙星」。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市政府於今(10)日上午舉辦「高雄捷運紅線R20後勁站聯合開發案」簽約儀式，由副市長林欽榮代表市府與共同申請人鑲揚國際開發有限公司及福裕事業股份有限公司簽訂開發合約。副市長林欽榮致詞時表示，因應高雄整體科技產業轉型、朝建構完整半導體產業鏈發展，不僅為高雄帶來龐大的就業人潮，亦帶動整體居住空間與環境需求，因此市府擇定R20 後勁站西側住宅區土地辦理聯合開發。林欽榮指出，此開發案投資人特別邀請日本知名建築師隈研吾參與設計，將興建2棟複合機能大樓，因此定位為「R20楠梓雙星」，並規劃空中藝術綠廊道連接R20後勁與楠梓第二行政中心，該項目不僅旨在打造高雄新地標，亦期望讓世界看到高雄城市發展風貌。福裕事業副董事長董上裕指出，此次合作邀請了國際知名建築師隈研吾參與設計，未來，R20後勁站的聯合開發案將成為楠梓區的亮點，為市民提供功能多樣、環境友善的生活與工作空間。相信這個項目將會成為一個國際設計的典範，展示高雄在軌道經濟與設計創新方面的領先地位。捷運局長吳嘉昌表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，地理位置優越。基地面積約1,658坪，規劃開發量體包括地下5層及地上兩棟分別為16層與24層的住辦、住商大樓，總開發規模預計達1.8萬坪。吳嘉昌指出，開發案將與捷運R20後勁站出口立體連通，預估總投資金額達42.9億元。未來市府將分回部分空間作為楠梓第二行政中心及相關公益設施使用，服務楠梓地區居民及楠梓產業園區的員工，並將取得綠建築、智慧建築及耐震標章，確保建築符合政府安全規範，並積極響應ESG趨勢，追求環境友善，實現綠色永續辦公。