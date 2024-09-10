請命成功！台東振興補助延至11月底　莊瑞雄：為觀光挹注強心針

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有鑑於東部接連遭逢0403強震及颱風影響，導致觀光人潮銳減，民進黨立委莊瑞雄日前於民進黨中常會向黨主席賴清德爭取，期盼行政院能夠責成交通部研議比照花蓮，延長台東振興補助時間。對此，莊瑞雄今（10）日分享好消息，觀光署允諾將延長振興補助至11月底，可望為台東觀光挹注強心針。依據0403強震後觀光振興補助，交通部日前宣布花蓮振興措施再延長加碼，然而同樣遭逢觀光重創的台東卻未被納入，補助時間只到9月底。為此，莊瑞雄在8月28日民進黨中常會時，向賴清德反應，花東觀光一體，過去暑假，台東的飯店幾乎客滿，但今年7、8月住房率僅3至5成，觀光業受創嚴重，但花蓮0403地震災害重建卻忽略台東觀光業當前困境。莊瑞雄日前請賴清德責成政院比照花蓮，由交通部、經濟部、提出貸款、週轉金、利息補貼方案以及勞動部雇用訓練方案；同時國產署公有土地續租換約，因人手不足大塞車，影響農業保險引發民怨，也需要即刻解決，賴清德也即時回覆，會請行政院加速辦理。對此，莊瑞雄表示，感謝交通部觀光署周永暉署長在昨日召開的縣市政府觀光首長座談會，允諾將延長「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」至11月底，協助台東走出這次的困境。莊瑞雄提及，自從認養台東艱困選區服務之後，他也招募了在地助理，協助台東鄉親處理服務案件，時常傾聽台東在地的聲音與需求，台東是台灣的觀光重鎮，期盼能夠中央地方協力，一同讓在地觀光產業加速復甦、穩健發展。