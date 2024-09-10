新北三重祖孫命案！狠男殺害岳母、妻子　今遭檢方依殺人罪嫌起訴

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▲新北三重區發生祖孫滅門血案，涉案的二女婿張姓男子，於台中某出租套房落網，他於上銬的情況下，抱著自己的愛犬「糯米」走進警局。（圖／翻攝畫面）

今年5月間，新北三重發生祖孫3屍命案，兇嫌24歲二女婿張男，於逃亡後17小時落網，他落網後供稱，因財務問題加上懷疑妻子外遇，才下狠手殺害3人，遭檢方聲押獲准。新北地檢署今（10日）依殺人、故意殺害兒童等罪嫌起訴張男。據了解，張男婚後不僅無業，靠著陳姓妻子支撐家計，還因欠債務淪為詐欺犯遭通緝，並與岳母劉婦有40萬借貸糾紛。當時，陳家大女兒因與母親妹妹無法聯繫，直覺有異狀，因此帶著鎖匠前往三重住處查看，未料卻發現屋內3人早已死亡。張男落網後供稱，於5月1日殺害妻子陳女，之後又想起與岳母有40萬借貸，因此一不做二不休，將岳母與3歲繼子通通殺害，伴屍5天之後，帶者愛犬「糯米」逃亡台中，但被員警掌握行蹤，於台中西屯區出租套房被逮捕。