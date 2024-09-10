江蕙罹癌9年隱退內幕曝光！周杰倫：之前就知道　他1舉動被讚爆

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫坦言自己事先就知道二姐罹癌。（圖／周杰倫 臉書）

▲王力宏過去曾在江蕙的「祝福」演唱會上擔任嘉賓。（圖／台視提供）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

二姐江蕙過去隱退歌壇9年，近期宣布復出開唱，今（10）日更曝光自己當年隱退內幕，坦白自己2015年舉辦「祝福」演唱會封麥，就是因為自己罹癌，更曬出親筆信將這9年的抗癌過程，從開刀化療，到肺栓塞、大出血，種種艱辛都讓網友忍不住鼻酸，而與她交情極深的好友周杰倫（周董）也發聲，更曝光自己「之前就知道」，更替好友隱瞞多年，讓粉絲大讚。江蕙今天突然在社群上曬出自己的親筆信，曝光自己2015年罹癌，不僅治療過程辛苦，最重要的嗓音甚至一度沙啞，無法說話，對此，周杰倫透過經紀公司「杰威爾音樂」發聲，坦言自己早就知道：「杰倫說他之前就知道了！」並為二姐送上祝福：「祝福二姐平安健康！每天都開開心心的！期待她再次展現天籟的歌喉！」事實上，周杰倫和江蕙感情非常要好，私下還時常傳訊給對方更新近況，不過周杰倫過去不喜歡談論其私事，總是將專注力放在自我身上，如今，周杰倫也曝光他早已知曉江蕙罹癌一事，卻和外界隱瞞此事，讓粉絲相當感動。另外，曾在江蕙隱退演唱會「祝福」上擔任嘉賓的王力宏，也為此釋出關心：「很高興聽到二姐康復的好消息！願二姐未來的每一天都充滿健康與快樂，繼續散發光芒與才華。永遠擁有最燦爛的笑容！」