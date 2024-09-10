「新新併」延燒！傳強迫員工繳交委託書　新光金4點聲明駁斥

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新光金控與台新金控通過合意「換股」合併，並將於10月9日召開股東臨時會討論「新新併」案，卻傳出新光金要求協理以上員工必須繳交股東臨時會委託書，若不繳交即遭處分。對此，新光金今（10）日晚間發出4點聲明駁斥，直指造謠生事，企圖損害公司與員工間的勞資關係，也將對不實指控保留法律追訴權。對於有週刊報導，接獲新光金內部爆料，新光金及子公司協理以上員工必須繳交股東臨時會委託書，若不繳交即遭處分，對此，新光金今日發出嚴正聲明，強調此為不實的爆料。新光金強調，依照公司法規定，公開發行股票的公司股東臨時會的召集，應於15日前通知各股東，目前新光金就10月9日召集的股東臨時會會議資料尚在彙總中，開會通知書及委託書根本尚未完成製作，遑論寄送予各股東，因此，有關強迫員工繳交委託書一事，實屬造謠生事，企圖損害公司與員工間的勞資關係，嚴重影響公司人事安定及打擊員工士氣。另外，近日有以署名為「新光金老員工」的廣告刊登，經部分媒體報導後竟指為新光金出資刊登，新光金也鄭重聲明，公司對該等廣告刊載毫無所悉，如何能出資刊登？新光金訂有嚴謹的採購流程，採購廣告須遵循相關規範，新光金並未辦理任何刊登廣告的採購案。新光金強調，對不實指控保留法律追訴權，也期盼媒體於報導前審慎檢視並詳實求證，並謹請金管會正視有心人士刻意抹黑以不實事實誣蔑公司，企圖影響公司合意併購案的進行等情，以維護公司權益。