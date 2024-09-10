快訊／幻象戰機失事墜海　賴清德下令：最短時間救回飛官

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空軍第二聯隊一架幻象單座戰機，今（10）日晚間執行夜間訓練課目，於20時05分許疑似動力消失墜海，上尉飛官謝沛勳緊急彈射，目前搜救仍在進行中。對此，總統賴清德表示，已下令國軍、海巡及國搜中心等單位全力投入搜救，務必在最短時間內將飛行員安全救回，並請國人一起為飛行員集氣。據了解，這架失聯幻象2000戰機編號為2047，於新竹基地起飛，於晚間20時05分疑似動力消失，初步研判為機械故障，國搜中心於獲報後，立即通報空勤總隊搜救機出動，並請海巡署派艦艇前往搜救，國防部長顧立雄也立即要求派遣海、空兵力全力搜救，期能儘早尋獲飛行員、釐清肇因。最新傳出謝沛勳已被國搜中心的海鷗直升機救起，但是詳細狀況仍待國防部說明。總統府發言人郭雅慧表示，國防部長顧立雄於第一時間向總統賴清德報告，賴清德掌握情況隨即指示國軍、海巡及國搜中心等單位全力搜救，務必在最短時間內將飛官安全救回。