大同醫院經營權換手原因曝光　長庚規劃獲多數評委青睞

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「高醫輸在哪？」高雄市立大同醫院經營權明年將改由長庚經營，引發內部員工反彈並喊話26日將到市府要求真相；高市府衛生局今（10）日晚間重申，長庚提出的條件獲多數評選委員青睞。且長庚承諾每年固定提撥4千萬元於「公衛專戶」，並提出「健康餘命躍昇計畫」，照顧社區長輩及弱勢。針對高醫質疑「70歲以上長者免收門急診掛號費，低收入戶與身心障礙者全免掛號費及部分負擔，恐影響醫療分級機制」，衛生局表示，照顧弱勢及身心障礙者，是市立醫院的責任，長輩因為慢性病常跑醫院，掛號費對他們是沉重的負擔，長庚每年將為此多支付5000萬元。照顧社區長輩及弱勢。長庚醫療法人也強調，在無法順利取得目前市立大同醫院(委託高醫大法人經營)員工薪資與福利制度下，法人仍秉持著照顧員工及留任現職員工之最大誠意，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案列入履約承諾。且員工留任後之『年度特休日數』計算，將全數概括承受。留任員工之福利制度將全部沿用原雇主(高醫大法人)之現行福利制度(包括就醫優待、員工子女教育補助等)。大同醫院自2010年起委由高醫經營至年底期滿15年，高醫不僅喪失優先議約權，在新召標案中也輸給對手長庚，由長庚取得第一順位議約權；高醫工會質疑召標過程不公開、不公正、不透明，並對員工留在大同醫院的勞工權益提出多項質疑。對此，衛生局回應高醫法人在優先議約階段，其所提出之經營條件，明顯低於同屬高醫體系的市立小港醫院許多，因此未獲評選委員支持。衛生局表示，COVID-19期間清空病房做「專責病房」，是所有醫院常態，譬如市立民生醫院作為指定應變醫院，曾歷經兩次全院清空收治為數最多的感染者，彰顯市立醫院防疫的重責大任。而市立大同醫院從民國99年由高醫經營起，都未設置「標準負壓隔離病房」，對空氣或飛沫傳染病如開放性結核病、禽流感等感染者，收治能力不足，也讓醫護人員暴露於風險中。衛生局指出，長庚法人為亞洲唯三、台灣唯一的達文西手術示範教學中心，評選過程更承諾會將相關軟硬體及團隊導入未來經營的市立大同醫院。且在高醫與市府優先議約權利階段，高醫法人僅提出維持中度級急救責任醫院的水準，與在地超高齡社區目前的需求落差太大。反觀長庚則在評選時，提出重度級急救責任醫院的承諾。高醫優先議約時主張，未來大同醫院維持23個科別，長庚則一口氣要將23科增加到36科。至於，有關大同醫院員工表示高醫大第15年評比很低，經查該局於113年8月由外聘及局內委員至5家公辦民營醫院進行112年度營運績效考核、其中大同醫院考評結果為甲等、且目前考核結果仍於局內簽核中、尚未發文通知各醫院考核結果。故無所謂112年醫院考評丙等之結果。長庚法人表示，自取得市立大同醫院醫療服務合作案議約第一順位後，員工留任與保障即是該法人持續關心的重要議題，在無法順利取得目前市立大同醫院(委託高醫大法人經營)員工薪資與福利制度下，該法人仍秉持著照顧員工及留任現職員工之最大誠意。首先在「工資計算」方面，將落實徵選公告「工資不得低於原所支薪給」原則，承諾於合作計畫期間，就現行市立大同醫院113年8月31日一般正式員工之支薪計算標準，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案列入履約承諾。其次在「年資計算」方面，該法人承諾於113年8月31日前已聘僱到職於市立大同醫院的一般正式員工，留任後之『年度特休日數』計算，將全數概括承受。(例如：原高醫5年加大同10年，共採計15年年資核給特休)。至於「福利制度」方面，該法人承諾將依照高雄醫學大學醫療事業企業工會主張，留任員工之福利制度將全部沿用原雇主(高醫大法人)之現行福利制度(包括就醫優待、員工子女教育補助等)。