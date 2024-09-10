美選辯論前　美股早盤主要指數漲跌互見！等待最新通膨數據出爐

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美國總統大選第二場電視辯論舉行在即，最新通膨數據也將陸續出爐，值此時刻華爾街觀望氣氛濃，美國股市10日開盤後各主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌143.47點、約0.35％，標普500指數上漲11.22點、約0.21％，那斯達克指數上漲78.60點、約0.47％，費城半導體指數下跌4.75點、約0.10％。根據《CNBC》報導，市場仍處於波動震盪階段，投資人想要找到立足點，想要確定市場走勢，但在美選辯論以及最新通膨數據出爐前，華爾街擺脫不確定性的努力顯得十分困難。科技巨頭們於10日早盤的表現平平，包括輝達、蘋果、Meta等公司的股價都變化不大，交易員們正在關注8月份消費者物價指數以及生產者物價指數的數字，這些最新通膨數據或許能夠成為市場的催化劑。分析師寇瑪表示，市場處在防禦性輪動資金的狀態，或許有點防禦過度了，但波動性就是股市在這個季節經常發生的事情，科技巨頭們的前景以及聯準會將採取何種措施，也都加劇了市場波動與不確定性。