美選辯論、最新通膨數據將登場！美股漲跌互見　蘋果股價不升反跌

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美國總統大選第二場電視辯論，即將在台灣時間週三上午舉行，最新通膨數據也將於本週陸續出爐，市場觀望選情、聯準會（Fed）可能決策之際，美國股市主要指數10日漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，美國勞工部勞工統計局本週三、四，將分別發布8月消費者物價指數（CPI），以及生產者物價指數（PPI）報告，可能會成為股市的下一個催化劑，特別下週美國聯準會就要召開9月的貨幣政策會議。投資者普遍押注，聯準會在下週的會議若擬定降息政策，可能有助於緩解外界對美國經濟疲軟的擔憂。10日收盤，美股道指下挫92.63點或0.23%，收40736.96點；標普500指數小漲24.47點或0.45%，收5495.52點；那斯達克指數上漲141.28點或0.84%，收17025.88點；費城半導體指數挺升54.89點或1.19%%，收4680.67點。報導指出，華爾街持續尋求在動盪的9月站穩腳跟，MRB Partners全球策略分析師寇瑪（Phillip Colmar）表示，市場處在防禦性輪動資金的狀態，或許有點「防禦過度」，但波動性就是股市在這個季節經常發生的事情，科技巨頭們的前景以及聯準會將採取何種措施，也都加劇了市場波動與不確定性。焦點個股，除了銀行股給大盤帶來壓力，摩根大通股價下跌逾5%以外，重磅科技股方面，輝達收盤上漲1.53%，微軟上漲2.09%，亞馬遜上漲2.37%，特斯拉上漲4.58%。至於前一天才舉行新品發布會的蘋果公司，股價則小幅下跌0.36%，原因是該公司在歐盟法庭上輸掉了140億美元的稅單之爭，而新發布的iPhone 16在人工智能方面，表現似乎也不如預期。