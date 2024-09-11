通膨降溫、經濟就穩了？摩根大通總裁：仍不排除美國經濟陷滯脹

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美國勞工部勞工統計局本週三、四，將分別發布8月消費者物價指數（CPI），以及生產者物價指數（PPI）報告，外界普遍預測聯準會（Fed）將宣布降息。然而，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，他雖然對於通膨正逐漸回穩一事有信心，但仍不排除美國有陷入滯脹的可能性。根據《CNBC》報導，隨著通膨出現降溫，投資人也將注意力轉向經濟成長放緩跡象。而戴蒙當地時間週二出席投資研討會時指出，滯脹將是美國經濟最壞的後果，現階段他仍不排除這種情況發生的可能性：「我不會將它從檯面撤下。」按照戴蒙的說法，雖然通膨似乎正在降溫，但美國政府財政赤字攀升，基礎建設開支日增，可能令通膨高居不下，將繼續對仍受高利率影響的經濟造成壓力：「它們都是通貨膨脹，基本上是在短期內，未來幾年，所以很難看到就說，『好吧，我們已經走出困境了』，我不這麼認為。」報導提到，最近的數據顯示，聯準會在實現2%通膨率目標的過程，價格壓力也越來越大，就業、製造業報告陸續顯示出一些疲軟的跡象。戴蒙上月亦曾示警經濟放緩一事，當時他評估經濟「軟著陸」的機率約為35%至40%，意味著美國有可能出現經濟衰退。