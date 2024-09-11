美國總統候選人辯論今登場！賓州費城48年前也辦過1次

2024美國總統大選，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump）的首次電視辯論交鋒，將在台灣時間11日早上9點登場，地點在賓州費城的「國家憲法中心」（National Constitution Center）。事實上，這並非費城首次舉行美國總統候選人辯論，上一次也是第一次為1976年，當時的主角是卡特（Jimmy Carter）和福特（Gerald Ford）
根據《費城問詢報》報導，48年前的9月23日，在費城的核桃街劇院，卡特與福特針對美國國策展開總統候選人辯論，當時還曾發生意外插曲，就是廣播音訊突然中斷，導致當時正在說話的卡特「被靜音」，2位候選人最初並未意識出現技術故障，而是繼續辯論，但電視觀眾卻聽不到他們在這段時間說了什麼。在被告知狀況後，2人靜靜在講台上站了約27分鐘，直到技術問題被修復。
核桃街劇院出現的戲劇性一幕，令當時許多電視機前的美國觀眾印象深刻，甚至有人將其稱為辯論中的「懸念時刻」，福特和卡特在中場休息期間，都表現出值得稱讚的耐心和良好幽默感，儘管辯論的目的並非為了娛樂觀眾。
至於1976年為何選在費城辯論，報導指出，原因之一不外乎是賓州身為關鍵州分的重要性，這也解釋了為什麼川普和賀錦麗將於國家憲法中心對決。不過以1976年的時空背景來說，還有另一個要素，就是美國獨立宣言簽署滿200週年，該宣言1776年7月4日由第二次大陸會議於費城批准，所以費城也是當年度相關慶祝活動的重鎮。
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核桃街劇院出現的戲劇性一幕，令當時許多電視機前的美國觀眾印象深刻，甚至有人將其稱為辯論中的「懸念時刻」，福特和卡特在中場休息期間，都表現出值得稱讚的耐心和良好幽默感，儘管辯論的目的並非為了娛樂觀眾。
至於1976年為何選在費城辯論，報導指出，原因之一不外乎是賓州身為關鍵州分的重要性，這也解釋了為什麼川普和賀錦麗將於國家憲法中心對決。不過以1976年的時空背景來說，還有另一個要素，就是美國獨立宣言簽署滿200週年，該宣言1776年7月4日由第二次大陸會議於費城批准，所以費城也是當年度相關慶祝活動的重鎮。
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