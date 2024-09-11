心情複雜！拜登將收看川賀辯論直播　民主黨人：至少不會比上次糟

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美國總統民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump），將在台灣時間11日上午9點，展開2人首次的電視辯論對決。目前2人皆已抵達賓州費城，消息人士透露，拜登總統（Joe Biden）也將全程觀看直播，在經歷民主黨「換登」後，他的心情想必將十分複雜。根據《CNN》報導，不到3個月前，拜登在與川普的辯論中，「災難性」的表現震驚了民主黨人，以至於他在幾週內就被迫結束競選連任。時移事易，今天他的副總統賀錦麗將頂替他與川普對決，拜登將全程觀看辯論直播。報導引述與拜登關係密切的消息人士，聲稱拜登相當明白這場辯論的嚴肅性，他的經歷讓他比任何人都更了解今晚的情況，賀錦麗必須集中注意力，以應對巨大的壓力。報導指出，拜登與賀錦麗雖然曾談論過這場辯論，但消息人士不願透露，拜登是否曾提供過賀錦麗哪些建議，因為拜登相當看重賦予賀錦麗空間，讓她去做她需要做的事情。至於白宮內部的情緒，有官員透露，逃不開緊張和焦慮，畢竟川普已連續用共和黨總統候選人的身分出戰3次，辯論經驗頗多，而賀錦麗則是第1次。不過，消息人士也坦言，這次辯論讓他們有一種解脫感，認為對民主黨來說，不可能比上次辯論更糟糕。