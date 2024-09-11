蔡正元諷美女記者「陪睡換獨家」！馬郁雯308字譴責　今正式提告

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民眾黨主席、前北市長柯文哲近期風波不斷，更涉及圖利京華城弊案遭羈押，《三立新聞》女記者馬郁雯近日因揭露柯文哲的神祕帳冊，遭到前藍委蔡正元、《中天新聞》節目主持人盧秀芳暗諷「靠陪睡」取得消息來源。對此，馬郁雯今（11）日將正式提告，她也透過臉書發出一篇308字的聲明，譴責蔡正元、盧秀芳的造謠行為具有性別歧視的高度惡意。馬郁雯日前在節目指出，檢方在柯文哲家搜到隨身碟，內容紀錄柯文哲收取沈慶京1500萬元的關鍵證據，不過也有外界認為柯文哲寫的是「1500沈慶京」，而1500可能指的是時間，等同於下午3點，不過馬郁雯強調「我聽到的就是1500萬」，並指Excel檔內還有很有名的政治人物，還說自己跑檢調路線7年，可以200%保證消息來源可靠。事件爆發後，蔡正元9日在《盧秀芳辣晚報》中提到，「記者說『我已經經營了7年』一定有金流，我跟你擔保！我說句不客氣話，有沒有陪睡覺！」還建議法務部長應將調查局、廉政署跟檢察署徹底查個乾淨，確保記者沒有用不當方式來經營線路。馬郁雯也在10日透過臉書發出一篇308字的聲明，強調追尋真相是媒體的天職，媒體對於司法案件報導，並不在偵查不公開規範範圍，柯文哲涉入京華城與假帳一案，屬於社會高度矚目之公共事件，關於USB帳目疑雲，同樣有多家媒體在第一時間關注報導，卻有特定政治人物與名嘴以汙衊字眼，踐踏扭曲記者的採訪工作，「是造謠，並具有性別歧視的高度惡意」，三立新聞除了嚴厲譴責，也支持記者以法律行動捍衛自身權益。