川賀辯論在即！費城的黑人千禧世代　最想從賀錦麗那聽到這些

美國總統民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）的首次電視辯論在即，辯論前，美國歷史最悠久的非裔媒體之一、被認為是費城「黑人社區之聲」的《費城論壇報》，特意採訪了當地的黑人千禧世代選民，聊聊他們希望從賀錦麗的競選活動中，聽到哪些重點政見。
根據《費城論壇報》報導，受訪者介於32歲至42歲之間，他們當中，有博士生、市議員、牧師、律師等等，對於自己關注的重點議題，有人說是薪資差距擴大化，以前光靠個人收入就能養活一個家庭，但現在由於學生貸款、薪資稅、整體生活成本、總體經濟等，給很多人帶來龐大生活壓力，作為一個千禧世代，自己被鼓勵接受高等教育並找到好工作，這是有關如何在美國取得成功的藍圖，但現在這種感覺正在消失。
有受訪者提起佛洛伊德之死，希望知曉美國對待每個人的方式與定義，還有賀錦麗對這場鬥爭的看法，也就是非裔平權。此外，作為一個生活在費城的千禧世代黑人，犯罪和槍支政策顯然也是首要考慮的問題，希望賀錦麗能對司法公正有更多著墨，也讓槍枝禁令真正有望實現。
還有人說到住房正義、公衛、移民等問題，希望聽到更多實際的公平措施，賀錦麗應該力抗對手在這些方面對她的負面攻擊。不過也有受訪者坦言，希望能更了解賀錦麗，以及她的更多政見具體細節：「我真的很好奇她的計劃是什麼，她要如何分享這些計劃，這將影響年輕選民。」
報導指出，總體來說，選民（尤其是千禧世代）最關心的是經濟機會，特別是在費城，那些在低收入家庭長大的人，發現改善生活的機會似乎日漸減少之際。
然而，對於賀錦麗先前在民主黨全代會的演說，多數受訪者仍給予正面肯定，覺得賀錦麗與副手華茲的組合，確實為美國帶來一些新東西，包含希望的元素，期盼能夠解決美國現今面臨的許多挑戰，千禧世代已準備好接棒。
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有受訪者提起佛洛伊德之死，希望知曉美國對待每個人的方式與定義，還有賀錦麗對這場鬥爭的看法，也就是非裔平權。此外，作為一個生活在費城的千禧世代黑人，犯罪和槍支政策顯然也是首要考慮的問題，希望賀錦麗能對司法公正有更多著墨，也讓槍枝禁令真正有望實現。
還有人說到住房正義、公衛、移民等問題，希望聽到更多實際的公平措施，賀錦麗應該力抗對手在這些方面對她的負面攻擊。不過也有受訪者坦言，希望能更了解賀錦麗，以及她的更多政見具體細節：「我真的很好奇她的計劃是什麼，她要如何分享這些計劃，這將影響年輕選民。」
報導指出，總體來說，選民（尤其是千禧世代）最關心的是經濟機會，特別是在費城，那些在低收入家庭長大的人，發現改善生活的機會似乎日漸減少之際。
然而，對於賀錦麗先前在民主黨全代會的演說，多數受訪者仍給予正面肯定，覺得賀錦麗與副手華茲的組合，確實為美國帶來一些新東西，包含希望的元素，期盼能夠解決美國現今面臨的許多挑戰，千禧世代已準備好接棒。
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