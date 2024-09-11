翁家明單獨和嫩妹攀岩！女方是生技公司千金　他解釋：與小編工作

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼年屆花甲的翁家明熱愛戶外運動，體力相當好。（圖／翁家明臉書）

▲俞小凡（右）4年前和翁家明登高合照。（圖／翁家明臉書）

昔日八點檔金童玉女翁家明、俞小凡結婚23年，男方近年參演多檔本土劇，她淡出螢光幕多年，最近於旅遊實境節目復出，夫妻倆過去多次一同外出健行，足見好感情。不過翁家明日前被目擊和年輕女孩相約攀岩，兩人都沒有攜伴，女生被起底是生技公司千金，對此，翁家明回應，女生為自己的小編，兩人是在工作，「別想太多。」據《鏡週刊》報導，翁家明8月16日和一名「嫩妹」單獨現身北市中山區的攀岩館，兩人有說有笑，互動熱絡，彼此距離靠得很近，聊得相當忘我，女方外型俏麗、可愛，身材勻稱，被查出是翁家明合作過的生技公司千金，對於女方身分，翁家明表示：「那是我的小編。」解釋雙方長期合作，對方常常紀錄他的保健生活，當天是在工作，外界無須有過多聯想。翁家明2009年被爆出趁著俞小凡赴大陸拍戲，分別開車接空姐下班、與幼兒園女老師前往汽車旅館，翁家明駁斥婚外情，澄清去MOTEL是載兩名友人參加派對，強調沒有做出對不起俞小凡的事，俞小凡則是選擇冷處理，夫妻倆最終攜手度過婚姻危機。俞小凡2022年在宜蘭被直擊和翁家明一起爬山，不少中年婦人認出昔日戲劇小生，俞小凡一度用口罩擋住眼睛，對山友的注目明顯感到不自在，兩人以飛快的腳程往山上走，最後牽手下山；更早之前，翁家明於臉書分享與俞小凡立冬時爬太平山的合照，寫下：「今天運氣特別好，有好天氣，還有美女相伴，路上風景美，同行的人更美。」大方秀恩愛。