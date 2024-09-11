2黨忙砸錢！既是關鍵州又是辯論舉行地　賓州吸逾50億廣告資金

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賓州費城當地時間10日、台灣時間11日，迎來本屆美國總統大選中的川賀辯論賽，身為頂級戰場州、關鍵中的關鍵，賓州吸引到的不只是目光，還有媒體市場。綜合美媒報導，自從拜登宣布退選後，民主黨、共和黨都向賓州這個關鍵戰場，投入大量廣告資金，從7月22日到9月10日，該州吸納的廣告資金總計超過1.6億美元，折合新台幣逾50億。其中，民主黨砸了約8450萬美元，共和黨則是約7620萬美元。作為賓州面積、人口最多的城市，費城（Philadelphia）吸引了最多的廣告資金，佔總額近6300萬美元，民主黨在那裡花了約3380萬美元，而共和黨則花了約2860萬美元。至於賓州另一大城-匹茲堡（Pittsburgh），在廣告支出方面則僅次於費城，排名賓州第2，自拜登退選以來，吸引了約3650萬美元的廣告資金，民主黨領先約2000萬美元至1620萬美元。