觀望美總統候選人辯論會　台股開盤上漲25點、台積電開盤漲2元

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美國股市靜待台灣時間今（11）日早上9點舉行的美國總統候選人辯論會，昨（10）日全數走高，因此激勵台北股市今日開盤全數走高，上漲25.1點、來到21089.18點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.28點、來到256.28點。權值股漲多於跌，權王台積電開盤上漲2元、來到906元；鴻海開盤上漲1.5點、來到170.5元；唯獨聯發科開盤下跌40元、來到1090元。美國股市靜待台灣時間今日早上9點舉行的美國總統候選人辯論會，不過昨日公債殖利率開始走跌，10年期公債殖利率下跌6個基點至3.64%，科技股也反彈走高，道瓊指數下跌92.63點或0.23%，收40736.96點；那斯達克指數上漲141.28點或0.84%，收17025.88點；標普500指數上漲24.47點或0.45%，收5495.52點；費半指數上漲54.89點，或1.19%，收4680.67點。科技五大天王漲跌互見，Meta收在平盤，蘋果下跌0.36%，Alphabet下跌0.034%，微軟上漲2.09%，亞馬遜上漲2.37%。半導體股普遍走高，博通大漲5.25%，美光上漲0.67%，高通上漲0.57%，應用材料上漲0.28%，德儀下跌0.68%，AMD上漲3.39%。台股ADR漲跌不一，台積電ADR下跌0.22%，日月光ADR上漲1.09%，聯電ADR下跌0.71%，中華電信ADR上漲0.26%。