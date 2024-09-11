影／MLB史上第一人！Schwarber單季14發首局首打席全壘打創紀錄

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美國職棒（MLB）費城費城人今（11）日主場迎戰坦帕灣光芒，Schwarber在首打席面對光芒先發投手Taj Bradley，他鎖定一顆紅中偏高速球，一棒掃出中外野，助費城人先馳得點，Schwarber本季共敲出14支首局首打席全壘打，超越Soriano在2003年所創下的13支紀錄，正式成為大聯盟單季擊出最多首局首打席全壘打的選手。雖在此戰創下紀錄，但4局下Schwarber就因左手肘不適而退場，由Buddy Kennedy上場代打，費城人表示會進一步評估Schwarber的傷勢，但目前沒有進一步消息，Schwarber本季繳出打擊率2成51、35 轟、95分打點，OPS為.868。