影／MLB史上第一人！Schwarber單季14發首局首打席全壘打創紀錄

Kyle Schwarber好扯！美國職棒（MLB）費城費城人今（11）日主場迎戰坦帕灣光芒，擔任費城人開路先鋒的Kyle Schwarber在首局首打席就開轟，本季第35轟出爐，同時這也是Schwarber本季第14支首局首打席全壘打，超越2003年由Alfonso Soriano在洋基所創下的紀錄，成為大聯盟單季敲出最多首局首打席全壘打的選手。
Schwarber締造單季紀錄 史上最強核彈頭是「他」
Schwarber在首打席面對光芒先發投手Taj Bradley，他鎖定一顆紅中偏高速球，一棒掃出中外野，助費城人先馳得點，Schwarber本季共敲出14支首局首打席全壘打，超越Soriano在2003年所創下的13支紀錄，正式成為大聯盟單季擊出最多首局首打席全壘打的選手。
而費城人隊史上首局首打席全壘打排行榜，前兩名都是Schwarber，分別是今年的14支與上賽季的11支，第三名則是2007年Jimmy Rollins所擊出的7支，大聯盟歷史上敲出最多首局首打席全壘打的選手是Rickey Henderson的81支，Schwarber生涯共敲出45支，在排行榜上排第9，距離排名第8的Jimmy Rollins僅差一支。
雖在此戰創下紀錄，但4局下Schwarber就因左手肘不適而退場，由Buddy Kennedy上場代打，費城人表示會進一步評估Schwarber的傷勢，但目前沒有進一步消息，Schwarber本季繳出打擊率2成51、35 轟、95分打點，OPS為.868。
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Schwarber在首打席面對光芒先發投手Taj Bradley，他鎖定一顆紅中偏高速球，一棒掃出中外野，助費城人先馳得點，Schwarber本季共敲出14支首局首打席全壘打，超越Soriano在2003年所創下的13支紀錄，正式成為大聯盟單季擊出最多首局首打席全壘打的選手。
而費城人隊史上首局首打席全壘打排行榜，前兩名都是Schwarber，分別是今年的14支與上賽季的11支，第三名則是2007年Jimmy Rollins所擊出的7支，大聯盟歷史上敲出最多首局首打席全壘打的選手是Rickey Henderson的81支，Schwarber生涯共敲出45支，在排行榜上排第9，距離排名第8的Jimmy Rollins僅差一支。
雖在此戰創下紀錄，但4局下Schwarber就因左手肘不適而退場，由Buddy Kennedy上場代打，費城人表示會進一步評估Schwarber的傷勢，但目前沒有進一步消息，Schwarber本季繳出打擊率2成51、35 轟、95分打點，OPS為.868。