不斷更新／預計激烈攻防！2024美國大選　賀錦麗與川普辯論首交鋒

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美國總統民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨候選人川普（Donald Trump），已在台灣時間11日上午9點，展開2人首次的電視辯論對決，備受美國選民及全球各地關注，也是民主黨經歷「換登」風波後，候選人再次與川普辯論交鋒。《NOWnews今日新聞》將為您整理不斷更新內容，以便隨時掌握辯論精彩時刻和精髓。賀錦麗捍衛民主黨的邊境政策，誓言遏止跨國犯罪行為，反而川普才是那個阻止法案通過的人。賀錦麗還鼓勵民眾，去川普的集會現場看看，聽聽他所說的那些匪夷所思的話題，她保證內容都會與人民的夢想、福祉無關。川普反唇相譏，說賀錦麗的競選活動才沒人想參加，民主黨讓世界處於第三世界大戰的邊緣，讓會亂吃別人寵物的非法移民進來亂。主持人問，川普被民主黨指控，對墮胎議題立場反覆，有何話說？川普則反擊，民主黨說已經有一定生命週期的胎兒、甚至生下來的孩子都能被殺死，但他和大多數共和黨人都認同，生命是從受精那一刻就開始了，民主黨的主張只會分裂國家。輪到賀錦麗發言時，她說自己對川普會說謊這件事，本來就不意外，看看川普政府任命的大法官，都是保守派的，為何女人沒有權利決定自己的身體議題？若這個人還是暴力犯罪的受害者呢？再者，為何人民的身體權要讓聯邦政府決定？賀錦麗還說，若她有幸當選，她會很榮幸簽署相關法案，反觀川普上位的話，只會讓相關條件越來越嚴格，他會祭出墮胎禁令的。川普不允許體外授精受孕一事也不合理。川普則回嗆，民主黨才拿不到國會多數，賀錦麗的保證都是空話，拜登只會在海邊度假。賀錦麗聲稱，自己出身中產階級家庭，知道人民生活艱辛，現在年輕人面臨包含住房在內等經濟問題。賀錦麗指控川普在經濟方面說謊，美國人需要的是一個真正能團結大家的總統，川普的一些政策，例如向企業減稅、為有錢人減稅等等，只會傷害美國中產階級家庭，讓美國經濟更糟，還讓大家只能收拾他留下的爛攤子。賀錦麗又說，川普根本沒有為任何人考慮，他只在乎他自己，直言：「川普根本沒為你們制定任何計畫。」川普對此做出回應，重申他將對中國等其他國家徵收關稅，又反批美國現在的經濟處於前所未有的糟糕時刻，怒批民主黨才是毀掉美國經濟的那一方。又再次指控賀錦麗是個馬克思主義者，她的父親也是一位馬克思主義經濟學教授。賀錦麗則再次反駁，聲稱川普一邊說要制裁中國，一邊又把晶片賣給中國，危及美國的國安，未來要做的是將重心放在對美國自身企業的投資，才能在AI等領域領先。川普在反駁時，短暫提到台灣，說民主黨下的美國，連自己的晶片都不做了，話鋒一轉，又開始痛批民主黨的移民政策，說壞的移民政策只會毀了美國。