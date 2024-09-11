賀錦麗與川普辯論登場！首場交鋒恐成最後且唯一　「加場」考量曝

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美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）以及美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的首場電視辯論即將在台灣時間11日早上9點展開，不過有外媒指出，這場電視辯論是目前唯一安排好的辯論會，很有可能將成為兩人在選前首次且唯一的同台機會。賀錦麗以及川普即將在賓州費城「國家憲法中心」（National Constitution Center）進行兩人首場辯論會，這也是兩人在本次美國總統大選首次正面交鋒。目前賀錦麗的車隊已經駛入辯論會場的國家憲法中心，而川普的專機也在當地時間晚間6時40分左右抵達費城。這場辯論會由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦，規則與上一次CNN主辦、由拜登和川普進行的辯論會無太大差異，整場辯論會有90分鐘的時間，中間會插播2則廣告，候選人的麥克風只有輪到該候選人發言時才會開啟，而在其他候選人發言時則靜音；辯論過程中不會有觀眾、候選人不允許攜帶書面筆記、候選人不允許接觸工作人員、候選人不得向對方提問。川普與賀錦麗先前已透過視訊擲硬幣，川普先選擇了發言順序，川普將發表最後的結辯，賀錦麗（Kamala Harris）則選擇站在左側，即螢幕上右側講台位置。這辯論會是美國總統大選舉辦之前，兩人唯一一場安排好的辯論會。不過根據CNN報導，視本次辯論會的情況，很可能將不會是兩人最後一次正面交鋒。報導指出，賀錦麗團隊並未排除在大選之前再安排一場辯論會。賀錦麗在8月時曾表示，希望能在9月10日之後舉行額外的辯論會；川普則聲稱已經準備好在9月底與賀錦麗另一場辯論。不過是否舉辦第二場辯論還未確定，雙方可能會觀察本次辯論會的情況，才會達成進一步的協議。