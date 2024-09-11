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美國選舉要來了！東南亞各國擔憂變數　專家：結果將影響亞洲經濟

國際中心賴正琳／綜合報導

▲美國總統大選將影響東南亞經濟。圖為賀錦麗及川普在美國時間10日（台灣時間11日）進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統大選將影響東南亞經濟。圖為賀錦麗及川普在美國時間10日（台灣時間11日）進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選即將在11月5日登場，引發全球關注，因為選舉結果將間接影響亞洲經濟，東南亞媒體輿論認為這同樣是決定與美國發展雙邊經貿關係的重大變數。

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綜合外國媒體報導，為了避免因超級大國政治和經濟變動所帶來的風險，部份東南亞國家採取「中美兩邊都當朋友」的策略。泰國採取「雙向平衡發展」的策略，一方面申請加入金磚合作機制，另一方面也期盼加入由美國、加拿大發起的經濟合作與發展組織（OECD）。 

根據泰國商會大學國際貿易中心研究報告，中國商品大量傾銷進入柬埔寨、寮國、越南和緬甸四國，即非東協創始會員國的「東協新4國」，中國將取代泰國地位，成為貿易進口量最大的國家。（圖／shutterstock）
▲東南亞國家相當關注美國選舉結果。（圖／shutterstock）
而越南則秉持「竹子外交（Bamboo Diplomacy）」，近期驟逝的越共最高領導人阮富仲（Nguyen Phu Trong）生前傾向中國，但也主張提升越美關係為全面戰略夥伴的最高層級。全面戰略夥伴是越南對外關係的最高層級，截至目前為止，越南的全面戰略夥伴分別有中國、俄羅斯、印度、韓國、美國、日本、澳洲。

至於菲律賓則因南海問題和中國陷入僵局，在南海對峙中，美國是菲律賓的最大支持者，然而今年美國總統大選可能改變局面，如果現任美國總統拜登（Joe Biden）所屬政黨民主黨落敗，恐將影響美國對東南亞國家政治和經濟的支持度。

最新【2024美國總統大選】報導專頁  

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