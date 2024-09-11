賀錦麗出擊！主動朝川普「伸友善之手」　結束8年「不握手」局面

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美國總統大選第二場電視辯論在台灣時間今（11）日早上9點展開，由民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨候選人川普（Donald Trump），這也是兩人在選前首次正面交鋒。不過這次開場時，賀錦麗率先向川普握手打招呼，相較於前一次川普對上美國總統拜登完全不互動，透露出不同的緊張氣氛。賀錦麗以及川普目前已經在賓州費城「國家憲法中心」（National Constitution Center）展開兩人首場辯論會，這也是兩人在本次美國總統大選首次正面交鋒。在主持人開場之後，賀錦麗以及川普分別從講台兩邊進入會場，但有別於川普直接走向講台後方，賀錦麗則率先、主動地越過會場中央，走向川普，並且伸出手跟川普打招呼，並說「讓我們進行一場精彩的辯論」。川普見狀也伸出手回握，並稱「很高興見到你，玩的開心」，賀錦麗隨後才走回自己的演講台。賀錦麗此舉不僅結束了連續8年沒有候選人在總統辯論台上握手的局面，也讓這場辯論會瞬間顯現出了拜登對上川普那時的不同。拜登與川普在6月27日進行電視辯論時，兩人不僅進場完全沒有打招呼，就連手也沒握一下，結束後兩人互動更是冷冰冰。