美國總統大選辯論開戰！川普又提台灣晶片　賀錦麗批他偷賣給中國

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美國總統大選辯論於台灣時間11日早上9時登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與代表共和黨的前總統川普首度正面交鋒。雙方第一輪在經濟議題上來回攻防。川普第一輪就提到台灣與晶片，而賀錦麗也批評川普與中國國家主席習近平之間的關係。這場由美國廣播公司舉辦的總統電視辯論會，吸引百萬人以上觀看，川普與賀錦麗開場握手後，隨即展開一番激烈交鋒，在第一輪經濟議題上，雙方先就美國經濟、移民和關稅問題攻防。賀錦麗被問及是否認為美國人現在的生活比4年前更好時，她表示，自己協助家庭與小企業的計畫，並且把矛頭指向川普，稱對方將會為「億萬富翁及大公司」減稅，強調拜登政府始終在處理川普從第一個任期以來留下的爛攤子，接著，賀錦麗批評川普對經濟的管理到他對Covid-19大流行的處理。賀錦麗對川普開炮，直指川普對習近平態度畏縮，不願究責中國回答Covid-19起源問題，還大酸川普在推特發文稱「謝謝你，習主席！」賀錦麗還公開批評，川普一面對中國打貿易戰，一邊將晶片賣給中國，出賣美國利益；話鋒一轉，川普突然提到台灣，強調美國的晶片都是從台灣購買，直指拜登政府也是向台灣買晶片。