美選辯論火藥味十足！雙方不管「閉麥」頻插嘴　賀錦麗表情更有戲

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▲在辯論過程中，賀錦麗表情不斷變化，質疑川普的發言。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選第二場電視辯論在台灣時間今（11）日早上9點展開，由民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨候選人川普（Donald Trump），這也是兩人在選前首次正面交鋒。在過程中也可以發現，兩人辯論十分激烈、火藥味十足，甚至不顧有「閉麥」規則，在被靜音的狀況下仍頻頻發言反駁對方。賀錦麗以及川普目前已經在賓州費城「國家憲法中心」（National Constitution Center）展開兩人首場辯論會，這也是兩人在本次美國總統大選首次正面交鋒。這次辯論的規則大多沿用拜登與川普的規定，辯論時長為90分鐘，中間會有2次廣告。在廣告期間，雙方競選陣營工作人員不得與候選人互動，現場沒有觀眾，不允許拿道具、預先寫好的筆記。此外，麥克風只會在輪到發言候選人時開啟，此時另一方麥克風將處於靜音狀態。不過BBC指出，當川普和賀錦麗的麥克風被靜音時，卻仍然可以聽到他們的聲音。在川普發言時，賀錦麗不斷說「這不是真的」；而當賀錦麗講話的時候，也能聽到川普的回應。除了「被靜音」狀態下發言之外，CNN報導也指出，當川普講到中國從台灣購買晶片後，賀錦麗用「張大了嘴、搖了搖頭」；川普稱賀錦麗為「馬克思主義者」時，賀錦麗更揚起眉毛並向後仰著頭，用各種誇張的動作及臉部表情來回應川普的發言；在川普表示，「我本來打算送她一頂MAGA（使美國再次偉大）帽子」；賀錦麗則笑了笑做為回應，把頭靠在手上，擺出一副有趣的姿勢。BBC指出，賀錦麗試圖救經濟與墮胎等核心議題傳達訊息時，賀錦麗直視鏡頭，就如同她正對著選民說話般，與此同時，川普在回應或賀錦麗回答問題時，則避免與她目光接觸。報導表示，川普的語氣一如既往的好鬥，用手指著哈里斯的攻擊進行反駁。但在討論墮胎問題時，他明顯變得焦躁不安。賀錦麗團隊在辯論前曾表示希望取消麥克風靜音的規則，這樣就能讓賀錦麗發揮所長直接質疑川普。儘管川普表示自己對此抱持開放態度，但川普的競選團隊仍拒絕了這項要求。