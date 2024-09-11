陳佩琪4度改供詞！「ATM存款逾60次」達619萬　兒女恐列洗錢被告

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案遭羈押，不過其是否涉嫌違背職務收賄罪，太太陳佩琪恐成為關鍵破口，根據週刊報導，陳佩琪被檢廉發現曾以60次ATM存款方式，將619萬9,000元存進自己及3子女帳戶，面對訊問她更四度翻供，先表示現金來源是柯文哲的稿費、民眾捐款的經費、壓歲錢，最終更改成手尾錢等，恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。根據《鏡週刊》報導，陳佩琪的ATM存錢行為，集中在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後，2個關鍵時間點她都密集拿著現鈔，共分60餘次、每次10萬元或接近10萬元以ATM存款，將619萬9,000元的現鈔存進自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄等4人帳戶陳佩琪面對檢廉詢問時4度翻供，解釋大筆現金是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，為了不要讓錢變成遺產所以領現金等4種不同說法，理由都是財務操作及節稅，但刻意以ATM隱匿金流，制造資金斷點，已成為專案小組追查的目標，恐有替柯文哲處理不明資金、製造資金來源斷點，涉及洗錢罪之嫌，若查證屬實，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。