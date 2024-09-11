啪啪好響亮！川普辯論再提「海地移民吃貓狗」　主持人下秒打臉

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2024年美國總統大選第2場電視辯論，於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場。現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上前任總統川普（Donald Trump），兩人火藥味十足，其中在討論核心議題之一的移民問題時，川普提起了「俄亥俄州的海地移民會殺寵物來吃」，來打擊拜登及賀錦麗政府的邊境政策，但他的言論反而遭到主持人反駁「並不屬實」。美選第2場電視辯論登場，這也是川普和賀錦麗兩人首次正面交鋒。當辯論進入移民與邊境問題環節時，川普提到了「俄亥俄州的海地移民會殺寵物來吃」。不過在先前就有媒體報導指出，俄亥俄州的春田市隨著海地移民人數激增，使得有關移民殺寵物吃的謠言也在當地流傳。這最初只是當地社區一個未經證實的謠言，後來越傳越廣，還成為共和黨高層的競選題材之一。但川普試圖打擊拜登政府邊境政策時，在提到此一謠言，隨即遭到主持人打岔，指出沒有證據顯示這一點，川普則稱，「我看到電視上有人說『我的狗被帶走並當成食物』。」賀錦麗對此則笑了，表示「他講話好極端。」後續川普在指出，拜登政府的移民政策讓數百萬罪犯進入美國，導致犯罪率上升，不過隨後主持人援引FBI數據稱，事實上目前犯罪率下降。而川普的發言也讓賀錦麗抓到機會，譏諷川普本身就是被起訴的罪犯，並提到他身上揹了多起官司。此外，川普辯論中提到，拜登任內已有2100萬人入境，不過此一陳述也被打臉，據入出境管理局數據，大約是1000萬。