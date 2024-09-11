川普辯論墮胎與賀錦麗大吵！竟失言稱民主黨支持「墮掉出生嬰兒」

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美國總統大選辯論於台灣時間11日早上9時登場，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與代表共和黨的前總統川普首度正面交鋒。川普在第二輪墮胎議題上失言，竟稱民主黨很多州允許9個月孕婦墮胎，更稱民主黨支持處決出生嬰兒，隨即被糾正。雙方第二輪在墮胎權問題交火，主持人問及川普對於墮胎立場反覆，在佛羅里達州墮胎權投票立場大轉變，美國婦女要如何相信他，川普則反批民主黨在墮胎議題上太過自由，並提到美國很多州現在允許9個月出生的孕婦墮胎，還稱「換句話說，我們將處決這個嬰兒。」此話一出，ABC主持人戴維斯（Linsey Davis）立即糾正川普的用詞，強調美國沒有任何一州可以合法地殺害已誕生的嬰兒。賀錦麗則痛斥川普說謊，川普則反擊，賀錦麗副手華茲主張在第九個月墮胎，雙方不斷插話。賀錦麗強調，美國沒有一州允許嬰兒出生能合法殺死他，賀錦麗批評美國多州通過川普的墮胎禁令，而這些墮胎禁令卻對性侵和亂倫沒有例外，反問川普「你說這就是人們想要的嗎？」