台股震盪！投信看好撿便宜時機　建議聚焦大型科技ETF趁勢補倉

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市場近期擴大對美國經濟衰退憂慮，美股上沖下洗，牽連台股走勢震盪，國泰投信表示，對存股族來說反而可望迎來逢低承接的機會，建議投資人挑選大型科技產業ETF，趁勢補倉。投信投顧公會統計，今年以來整體ETF規模從新台幣3.85兆元，至7月底規模已達5.54兆元，大增超過1.69兆元。國泰投信ETF研究團隊指出，觀察主流的台股型ETF，大致可分為「有積」跟「無積」2大類型，也就是成分股是否有台積電，前者以科技型為主，後者則聚焦高股息型。AI商機無限，全球科技、半導體大廠展開軍備競賽，國泰投信表示，最大受惠者是半導體產業的龍頭股，趨勢會是大者恆大，可關注輝達、台積電跟聯發科等公司，因其擁有獨門技術，在產業擁有話語權，輝達的Blackwell晶片效能跟省電能力讓其他業者望塵莫及，台積電先進製程需求強勁，供應鏈已經旺到2025年，而聯發科則以頂尖技術，躋身全球IC設計前五強，台科技大廠基本面良好，9月跌深反而是撿便宜的好機會，建議挑選聚焦大型科技產業的ETF趁勢補倉。適合分散佈局的科技市值型ETF「00881」，以及成分股有電子半導體部位的高股息ETF「00878」，於今日發放股利，根據集保數據最新統計，00878受益人已超過142萬，00881則有28.9萬人，合計加起來約有171萬股民。00878已掛牌4年，是少數歷經市場多空循環的高股息ETF，產業配置多元對抗市場波動，今年第三季配息0.55元，投資人若持有一張就能領到550元。檢視去年年底至今的近四次配息情形，00878有越配越好的趨勢，配息金額逐次向上。而00881採每半年配息機制，2024上半年每單位配息1元，買一張可領一千元，有10張就能加薪一萬元，每股入手價同樣落在22元上下，成分股搭上正夯的AI趨勢，不僅有台積電，更涵蓋輝達與蘋果關鍵供應鏈，在AI與Apple雙A的助攻下，後市可期。不過，國泰投信仍呼籲，近期股市波動較大，建議投資人採分批買進。國泰投信表示，由於近日受到經濟衰退疑慮、美國總統大選不確定性漸增影響，股市遭遇到亂流，但台股基本面仍保有韌性，財政部也樂觀預期，第3季出口年增率介於8.2%到9.6%之間，主因全球經濟延續溫和成長步調，AI、高效能運算，持續朝終端裝置擴散，而國內半導體產業具產能、製程優勢，加上時序步入旺季等有利因素，未來供應鏈商機可期。