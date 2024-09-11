日本政壇新星墜樓身亡！曾入圍日本小姐決選　遭爆黑歷史被迫退黨

聽起來有點耳熟？川普辯論遭賀錦麗插嘴　爆氣回應：現在是我講話

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲美國總統大選第二場電視辯論已經在台灣時間11日早上9點展開，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗兩人首次正面交鋒，火藥味十足。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統大選第二場電視辯論已經在台灣時間11日早上9點展開，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗兩人首次正面交鋒，火藥味十足。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選第二場電視辯論已經在台灣時間11日早上9點展開，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗兩人首次正面交鋒，火藥味十足。其中在川普提到治安問題時，遭到賀錦麗插嘴，使他氣得像賀錦麗回應「現在是我在講話」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
川普當時正在就治安議題，批評民主黨政府縮減警察預算，這使得賀錦麗在麥克風靜音的情況下，連連回應「這不是真的」。

但賀錦麗此舉使得川普爆氣，怒回「我現在正在說話，如果你不介意的話，就拜託了。聽起來是不是很熟悉？」賀錦麗則是對著已經靜音的麥克風回答「不要說謊」。

在2020年的副總統辯論中，賀錦麗遭到前副總統彭斯打斷時，也向他表示「副總統先生，我正在講話」。川普在本月稍早表示，賀錦麗當時在辯論中對待彭斯的方式很「惡毒」。

最新【2024美國總統大選】報導專頁  

美國

更多「美國大選辯論交鋒」相關新聞。

川普辯論墮胎與賀錦麗大吵！竟失言稱民主黨支持「墮掉出生嬰兒」

美選辯論火藥味十足！雙方不管「閉麥」頻插嘴　賀錦麗表情更有戲

美國總統大選辯論開戰！川普又提台灣晶片　賀錦麗批他偷賣給中國

賀錦麗出擊！主動朝川普「伸友善之手」　結束8年「不握手」局面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生