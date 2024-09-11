大谷翔平超會賺！愛妻真美子「穿搭」卻引熱議　日媒：氣質太高了

費城人9:4贏光芒！雙方板凳清空　Harper不爽直衝投手丘幫忙嗆聲

記者吳政紘/綜合報導

▲光芒投手Edwin Uceta在面對Nick Castellanos時，投出觸身球，引起Castellanos不滿，二壘上的Bryce Harper也抓狂。（圖／美聯社／達志影像）
▲光芒投手Edwin Uceta在面對Nick Castellanos時，投出觸身球，引起Castellanos不滿，二壘上的Bryce Harper也抓狂。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟（MLB)費城人隊今（11）日在主場迎戰坦帕灣光芒，兩隊在8局下半爆發衝突，光芒投手Edwin Uceta在面對Nick Castellanos時，投出觸身球，引起Castellanos不滿，二壘上的Bryce Harper也走向投手丘找Uceta理論，兩隊板凳隨即清空，所幸並未引發更大衝突，費城人在8局下打下5分大局，終場就以9:4擊敗光芒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
連續丟分又觸身球　雙方爆發衝突

費城人此戰靠著Kyle Schwarber的首局首打席全壘打，在1局下先馳得點，費城人在前三局都有分數進帳，光芒也緊追不捨，前5局打完費城人以4:3一分領先光芒，6局上Christopher Morel擊出三壘安打，助光芒扳平比分。

8局下半費城人展開一輪猛攻，Cal Stevenson、Buddy Kennedy接連敲安，一口氣打回三分，Trea Turner再補上一發兩分砲，費城人將領先擴大為9:4。

隨後Harper也掃出一發二壘安打，下一棒Castellanos遭Uceta觸身球擊中，Castellanos對著Uceta不斷碎念，Harper也從二壘走向投手丘力挺隊友，兩隊板凳清空，所幸並未升級為肢體衝突，最終Uceta遭驅逐出場，費城人也靠著8局下的猛攻，奠定勝基，終場以9:4擊敗光芒。

此外，Schwarber在本場比賽敲出個人本季第14發首局首打席全壘打，超越2003年由Alfonso Soriano創下的單季13支紀錄，此戰獲勝後，費城人目前以87勝58敗穩居國聯東區第一，領先排名第二的大都會7.5場。

▲Castellanos對著Uceta不斷碎念，Harper也從二壘走向投手丘力挺隊友，兩隊板凳清空，所幸並未升級為肢體衝突（圖／美聯社／達志影像）
▲Castellanos對著Uceta不斷碎念，Harper也從二壘走向投手丘力挺隊友，兩隊板凳清空，所幸並未升級為肢體衝突（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平有望達成40轟40盜！開轟＋追平犧牲打　助道奇5：3費城人

費城人菜鳥Wilson締造完全打擊！隊史上第10位　大聯盟本季第4人

影／洋基終結者97英里火球直擊金鶯打者頭部！兩隊主帥板凳清空

大場面！陳金鋒不滿頭部近身球朝王建民吼　板凳清空張育成跟著嗆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生