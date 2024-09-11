費城人9:4贏光芒！雙方板凳清空　Harper不爽直衝投手丘幫忙嗆聲

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▲Castellanos對著Uceta不斷碎念，Harper也從二壘走向投手丘力挺隊友，兩隊板凳清空，所幸並未升級為肢體衝突（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB)費城人隊今（11）日在主場迎戰坦帕灣光芒，兩隊在8局下半爆發衝突，費城人此戰靠著Kyle Schwarber的首局首打席全壘打，在1局下先馳得點，費城人在前三局都有分數進帳，光芒也緊追不捨，前5局打完費城人以4:3一分領先光芒，6局上Christopher Morel擊出三壘安打，助光芒扳平比分。8局下半費城人展開一輪猛攻，Cal Stevenson、Buddy Kennedy接連敲安，一口氣打回三分，Trea Turner再補上一發兩分砲，費城人將領先擴大為9:4。此外，Schwarber在本場比賽敲出個人本季第14發首局首打席全壘打，超越2003年由Alfonso Soriano創下的單季13支紀錄，此戰獲勝後，費城人目前以87勝58敗穩居國聯東區第一，領先排名第二的大都會7.5場。