賀錦麗辯論狂激川普！號召民眾去他造勢場合聽「反智笑話」

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美國總統大選第2場電視辯論，於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場。現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上前任總統川普（Donald Trump），相較於前次拜登與川普辯論，賀錦麗來勢洶洶，辯論由守轉攻，過程中不斷激怒川普，甚至還當場向民眾喊話，號召民眾去川普造勢場合去聽他的不科學反智笑話。川普與賀錦麗在這場辯論前就已先對麥克風是否關靜音的議題展開爭辯，在今日的辯論場合，縱使麥克風關靜音，川普和賀錦麗在辯論過程中仍有多次對話，麥克風仍可聽到餘音。辯論過程中，川普說了民主黨支持墮掉出生嬰兒，以及海地移民吃貓狗等言論，屢次遭到主持人糾正。賀錦麗在辯論途中，突然向電視前的觀眾喊話，表示自己要做一點不尋常的事，要邀請大家去川普造勢，並直呼這將非常有趣。賀錦麗當場大酸，「你會在集會過程中看到他談論像漢尼拔·萊克特（Hannibal Lecter）這樣的虛構人物。他會談論風力發電噪音會導致癌症。你還會注意到人們開始因注意力渙散而提前離開他的造勢」。這一言論似乎激怒了川普，川普不顧主持人接著詢問關於移民法案的問題，先強調自己的造勢規模是政治史上最大、最令人難以置信的造勢，並反擊人們不會去參加賀錦麗的造勢，沒有理由去。事實上，川普先前就曾就造勢議題諷刺賀錦麗，酸賀錦麗的造勢人潮是由AI合成貼上。