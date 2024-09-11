葛萊美天團「幽浮一族」主唱認了有私生女　大女兒火速關IG

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▲戴夫格羅爾公開承認有非婚生的女兒。（圖／美聯社）

▲戴夫格羅爾在社群上發佈震撼宣言，讓各方詫異。（圖／摘自IG）

曾經5次拿下葛萊美最佳搖滾專輯獎的著名樂團「幽浮一族」主唱戴夫格羅爾，在社群網站發文宣告自己多了個女兒，卻不是在婚姻關係中所孕育，但他仍會做一個很關愛、支持她的父親。他也強調很愛自己的妻子和孩子，會盡一切所能爭取她們的原諒、贏回信任。儘管如此，他的大女兒薇奧蕾特已經馬上關掉個人IG帳號，不想被捲進這場風暴。戴夫格羅爾曾是傳奇名團「超脫」的鼓手，在主唱科特柯本早逝後，自己另外組了「幽浮一族」，在葛萊美獎拿下不少大獎，在樂壇頗有地位。薇奧蕾特雖然才18歲，也已經是樂壇中的一員，戴夫不但讓她參與自己樂團的現場表演，也讓她加入他們的單曲，使她開始累積了屬於自己的樂迷。薇奧蕾特年紀輕輕卻被形容「是個狠角色」，早先也曾被捲進另一個八卦話題中，原來她曾經對泰勒絲搭著私人飛機到處跑、影響環保的情況提出疑問：「她為什麼不能像其他人一樣開車就好？」招來廣大泰勒絲狂粉的圍剿，甚至有死亡威脅，但瘋狂粉絲的行徑不能怪罪偶像本身，這一回卻是薇奧蕾特的親老爸犯了男人不該犯的錯，早先對她有意見的狂粉想當然爾不可能錯過這個機會，她關掉IG只怕也是想圖個清靜。戴夫格羅爾和妻子裘汀結婚21年，生了3個女兒，薇奧蕾特下面還有兩個妹妹，現在又多了個同父異母的小妹，歐美娛樂界多的是男人守不住下半身、有非婚生的孩子，並不算稀奇，卻是薇奧蕾特和妹妹、媽媽的難堪傷心事。戴夫就算在聲明中保證要努力贏回她們的信賴與原諒，也請求外界考慮孩子們的情況，讓他們可以一起度過這一切，但裘汀是否願意忍下這口氣？外界拭目以待。