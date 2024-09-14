重案／華山分屍案！女遭肢解13塊裝7垃圾袋　兇嫌陳柏謙判無期

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▲高姓女子於臉書上認識射箭教練陳伯謙，未料卻遭殺害分屍。（圖／翻攝自臉書）

2018年5月間，位於北市華山文化創意產業園區的華山草原，發生駭人聽聞的分屍命案，一名高姓女子於臉書上認識射箭教練陳伯謙，之後向他請教射箭學習事宜，未料，某日雙方於野居草堂飲酒時，陳伯謙欲侵犯高女遭抵抗拒絕，竟將勒斃並肢解成13塊，並將屍塊裝入7個黑色垃圾袋，騎乘機車分批丟棄在陽明山區。高女因失蹤無法聯繫，家屬焦急報案協尋，警方透過監視器追查高女蹤跡，發現她與陳伯謙有過交流，認為陳柏謙涉嫌重大。警方最後突破陳男心房，他坦承殺害並分屍高女，驚悚的是，高女遭分屍後，部分私密處屍塊，竟被陳柏謙製成標本留念，存放在家中冰箱內，讓偵辦此案的警方也不寒而慄。華山分屍案引發社會震驚，陳柏謙一審遭判處死刑；2020年4月，高院二審改判無期徒刑；2022年2月，最高法院維持二審宣判，無期徒刑定讞。案發之後，野居草堂遭拆除，高女家屬認為台北市政府都市更新處有管理上疏失，申請國賠，二審遭高院駁回。