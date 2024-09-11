陳佩琪被爆ATM存款逾60次涉洗錢　前議員：阿北真的會被害死

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城遭羈押禁見，柯妻子陳佩琪日前也被爆料，被檢廉發現曾以60次ATM存款方式，將619萬9000元存進自己及3子女帳戶，面對訊問她更四度翻供，恐涉洗錢罪。對此，前桃園市議員王浩宇在臉書發文直呼，「笑死，阿北真的會被佩琪害死，完蛋那種。」《鏡週刊》報導指出，陳佩琪的ATM存錢行為，集中在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後，2個關鍵時間點她都密集拿著現鈔，共分60餘次、每次10萬元或接近10萬元以ATM存款，將619萬9000元的現鈔存進自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄等4人帳戶；檢廉懷疑，陳分散存入她與3名子女的戶頭，逾619萬元，可能與京華城容積率由392%增加至560%，以及後來840%的二階段賄款有關，若查證屬實，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。對此，王浩宇在臉書發文表示，週刊爆佩琪洗錢數百萬存入三位子女帳號，都有可能列為洗錢共犯，「成年子女18歲後就不需要跟著財產申報，所以金流疑似都是進去那邊，所以我才說，不要再吃牛排了！ 低調點好嗎？媽媽在瘋你也不懂事」，王浩宇也嘲諷，笑死，阿北真的會被佩琪害死，完蛋那種。