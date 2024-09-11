川普辯論指她見過蒲亭　賀錦麗笑了：這傢伙又開始瞎掰

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選第2場電視辯論於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場。代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），雙方在下半場針對俄烏戰爭問題來回答辯，川普再度重申自己將在24小時內結束俄烏戰爭，並指賀錦麗見過俄烏雙方領導人後仍未能終止戰爭，讓賀錦麗笑稱，「這傢伙又開始瞎掰。」川普先前曾數度放話，強調自己當選後，會在24小時內結束俄烏戰爭，在這場辯論中，川普又吹噓了這點，但並未有任何具體方案。當辯論主持人穆爾(David Muir)追問他將如何結束戰爭以及他是否希望烏克蘭贏得戰爭時，川普回應，「我希望戰爭停止……因為有數百萬人身亡」，他認為拜登政府沒有要求北約在戰爭中投入更多金援。川普當場對賀錦麗開炮，「拜登和妳沒有勇氣像我對北約那樣要求歐洲」，並強調自己與烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭關係良好，「即使在我成為總統之前我也會解決這個問題」，但當問及對烏克蘭贏得戰爭是否符合美國最大利益的立場時，川普仍不願回應，僅稱必須阻止這些人的生命被摧毀。此外，上周俄羅斯總統蒲亭突然公開嘲諷地表達自己支持賀錦麗，川普也藉機見縫插針，指蒲亭支持對手，並提到賀錦麗在被派去與烏克蘭和俄羅斯領導人談判後，仍未能確保和平。主持人立刻問賀錦麗是否見過蒲亭，賀錦麗回答，「我在辯論開始時說過，你會聽到這個傢伙撒了一堆謊言。」她表示，自己僅曾多次會見烏克蘭總統澤倫斯基，美國作為維護國際規則和秩序的領導者，需有一個展現力量的領導者，她要大家了解，美國在世界各地的聯盟的形成，取決於美國照顧盟友的能力。當被問及他是否認為烏克蘭獲勝符合美國的最佳利益（無論是或否）時，川普表示，“我認為結束這場戰爭符合美國的最佳利益。”川普聲稱他可以在上任前代表美國在俄羅斯和烏克蘭之間達成和平協議，這會產生許多問題。尤其重要的是，美國在歷史上一直遵循這樣的原則：一次只有一位總統，外交政策決定權由現任白宮主人保留。第二個問題可能是，川普為普丁和澤倫斯基之間達成協議而進行的任何談判都可能違反一項很少被起訴的19 世紀法律，即《洛根法案》，該法案禁止私人公民執行外交政策。川普聲稱俄羅斯入侵烏克蘭造成數百萬人死亡的說法被嚴重誇大了。聯合國駐烏克蘭人權監察團表示，截至今年初，自俄羅斯2022年2月入侵以來，已核實已有超過10,500名平民死亡。