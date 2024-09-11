賀錦麗激怒策略奏效！川普辯論頻暴怒　川普盟友：糟糕的行為現形

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美國總統大選第二場電視辯論在台灣時間今（11）日早上9點展開，由民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨候選人川普（Donald Trump），這也是兩人在選前首次正面交鋒。賀錦麗在辯論中採取刺激川普的策略，且從川普的反應來看，這十分奏效。川普在辯論中多次失去冷靜，有川普的盟友表示，對於川普此次辯論的表現感到失望。根據CNN報導，賀錦麗團隊讓賀錦麗採取的辯論策略是讓川普無法傳遞訊息，且這項策略似乎也有發揮作用。在辯論第一個小時，多名賀錦麗的助手和她的盟友對賀錦麗的表現感到十分讚賞。一名消息人士稱，「這就好像她按下了一個按鈕，接著川普就照著設計一般的被破壞。」另一名民主黨議員表示，「賀錦麗做得很好，很扎實，雖然表現有點參差不齊、錯過了一些機會，但川普完全是一場災難，賀錦麗將川普玩弄在股掌之中，他完全沉浸在瘋狂之中。」川普的盟友則向CNN表示，他們不相信賀錦麗有正面回答問題，但她的回答讓川普因無法傳達訊息而蒙上陰影。川普的盟友一直警告他不要對賀錦麗的刺激言論作出回應。儘管川普身邊的人都表示川普他理解這一點的重要性，但仍多次上鉤，包括與賀錦麗爭論人們是否會提前離開他的集會。一名盟友告訴CNN，「他最糟糕的行為已經暴露無遺。」另一方面，川普的團隊和結盟的共和黨人也開始指責主持人，批評他們對川普而不是賀錦麗進行事實核查，並聲稱他們向賀錦麗提出的問題更加溫和，這使川普盟友不認為川普能「贏的了」這場辯論。