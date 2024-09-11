台灣出口坐二望一！謝金河揭關鍵在「1產業」台股下半年不會太差

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台灣今（2024）年8月出口數據創新高，財信傳媒董事長謝金河認為，若接下來都維持8月水準，那麼今年台灣出口會達到4829億美元，將超過22年的4794億美元，寫下歷史新紀錄，台灣出口排名也將從第16名，往前挪動1到2名。同時，他也提到，有了AI加持，台積電8月營收超過2500億元以上，若第3季突破7500億元，維持毛利率53%左右，以出口推估台股，今年下半年不會太差。謝金河以「台灣出口今年至少坐二望一」為題撰文指出，有兩家經濟性報紙頭版與8月出口有關，8月出口達463.4億美元、年增16.8%，今年前8月3085.7億美元，比去年同期增加10.89%。若接下來每月都維持8月水準，今年台灣出口將創新高，達到4829億美元，甚至有望超越2022年的4794億美元，「這是一個值得期待的新里程碑」。謝金河表示，今年台灣出口有令人驚嘆的表現，主要來自資通訊產業的加持，8月資通訊產業出口129.89億美元，較去年同期增長71.3%，前8個月884.65億美元，年增89.8%。另一個是以半導體為主的電子零組件，8月出口151.5億美元，今年首度轉為正成長是0.1%，前8月1096.47億美元，仍然有5.8%的負成長。謝金河指出，半導體為主的電子零組件前8月對中國出口572.99億美元，仍衰退8%但佔出口到中國的佔比仍然達60.34%，台灣出口到中國佔比也從43.9%降到8月的30.8%。然而，台灣對美國出口前8月達754.49億美元，年增64.6%，台灣出口到美國佔比也從7月的24%再拉高到24.5%，這可以看出資通訊產業出口到美國的力道。謝金河表示，有了AI加持，台積電8月營收逾2500億元，已是連續2個月突破2500億元，若第3季營收突破7500億元，維持毛利率53%左右，單季EPS可能在12元以上，以出口來推估台股，今年下半年不會太差。