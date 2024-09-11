日本政壇新星墜樓身亡！曾入圍日本小姐決選　遭爆黑歷史被迫退黨

辯論結束！川普、賀錦麗結尾方式大不同　雙方沒握手就解散

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲賀錦麗與川普作為2024美國大選總統候選人的首場辯論，已於台灣時間11日上午10點多結束。有分析認為，賀錦麗似乎成功激怒川普，讓對方在過程多次失去冷靜。（圖／美聯社／達志影像）
▲賀錦麗與川普作為2024美國大選總統候選人的首場辯論，已於台灣時間11日上午10點多結束。有分析認為，賀錦麗似乎成功激怒川普，讓對方在過程多次失去冷靜。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統候選人辯論，民主黨賀錦麗、共和黨川普在台灣時間11日上午9點開始交鋒，歷經1個多小時的唇槍舌戰，辯論終於結束，雙方沒有握手就解散。在進行結語陳述時，內容、風格也完全不同。

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賀錦麗表示，今晚美國人民都聽到了，她和川普有截然不同的願景，川普是沈湎於過去，而她則是專注於未來，誓言帶領美國走出新道路，不再重蹈覆轍。

賀錦麗並喊話，她相信美國人民已經知道該如何抉擇，她會讓美國強大，包含確保女性有決定自己身體該如何的權利。

至於川普火藥味就較濃，不斷重申美國正在走下坡，怒控賀錦麗的政見完全是空洞的，因為拜登政府執政了快4年，什麼都沒有完成。

川普也再次端出非法移民的議題，結尾時又痛批，拜登、賀錦麗是美國史上最差的正副總統，「我們是一個失敗的國家，是一個正在嚴重衰退的國家，我們在全世界都被嘲笑」，警告若賀錦麗贏得11月的選舉，第三次世界大戰就可能爆發。

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