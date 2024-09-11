李洋退役好可惜！英國羽球名球評「克媽」Gill Clark發文獻上祝福

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拿下兩屆奧運男子羽球雙打金牌的李洋，在上週進行引退儀式，正式告別球場，Clark在文章開頭寫下：「定義運動員的不一定是發揮重要作用的能力，而是在真正重要的時候在大舞台上發揮作用的能力」表示「麟洋配」與其他傳奇運動員擁有相同特質，麟洋配在兩枚奧運金牌之間，僅拿下一座冠軍，這一事實突顯了他們有能力應對這種情況，在最大、最重要的體育舞台上發揮出最好的水平。最終Clark雖不捨李洋退役，但她仍期盼李洋能夠好好享受退役後的生活，