李洋退役好可惜！英國羽球名球評「克媽」Gill Clark發文獻上祝福

拿下兩屆奧運男子羽球雙打金牌的李洋，在上週進行引退儀式，正式告別球場，英國羽球名球評「克媽」Gill Clark也特意在IG上，發文告別李洋，在文中Clark表示能在關鍵時刻贏下重要比賽，是一種寶貴的能力，Clark用「老虎伍茲」Tiger Woods和Roger Federer來形容李洋在關鍵時刻的能力，在文末Clark也祝福李洋能夠好好享受退役後的生活。
克媽點出麟洋配厲害之處 奧運金牌實至名歸
Clark在文章開頭寫下：「定義運動員的不一定是發揮重要作用的能力，而是在真正重要的時候在大舞台上發揮作用的能力」表示「麟洋配」與其他傳奇運動員擁有相同特質，麟洋配在兩枚奧運金牌之間，僅拿下一座冠軍，這一事實突顯了他們有能力應對這種情況，在最大、最重要的體育舞台上發揮出最好的水平。
Clark也提到在運動史上，有不少選手擁有這樣的特質，例如老虎伍茲、Federer、李宗偉和林丹，Clark認為麟洋配同樣擁有這種能力，她也舉出麟洋配過往的戰績佐證，例如麟洋配從未在500等級或以上的世界巡迴賽決賽落敗，同時也是史上第1對在世界巡迴賽年終賽、1000、750、500和300等級都拿下過冠軍的男子雙打組合，也是第一對連續兩屆奧運奪得金牌的男雙組合。
最終Clark雖不捨李洋退役，但她仍期盼李洋能夠好好享受退役後的生活，李洋本人也親自在留言區回覆：「謝謝你，傳奇，我真的很喜歡你對羽球比賽的奉獻，您的評論讓更多人愛上羽球運動！我希望我們將來能以另一種身分見面。」
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Clark在文章開頭寫下：「定義運動員的不一定是發揮重要作用的能力，而是在真正重要的時候在大舞台上發揮作用的能力」表示「麟洋配」與其他傳奇運動員擁有相同特質，麟洋配在兩枚奧運金牌之間，僅拿下一座冠軍，這一事實突顯了他們有能力應對這種情況，在最大、最重要的體育舞台上發揮出最好的水平。
Clark也提到在運動史上，有不少選手擁有這樣的特質，例如老虎伍茲、Federer、李宗偉和林丹，Clark認為麟洋配同樣擁有這種能力，她也舉出麟洋配過往的戰績佐證，例如麟洋配從未在500等級或以上的世界巡迴賽決賽落敗，同時也是史上第1對在世界巡迴賽年終賽、1000、750、500和300等級都拿下過冠軍的男子雙打組合，也是第一對連續兩屆奧運奪得金牌的男雙組合。
最終Clark雖不捨李洋退役，但她仍期盼李洋能夠好好享受退役後的生活，李洋本人也親自在留言區回覆：「謝謝你，傳奇，我真的很喜歡你對羽球比賽的奉獻，您的評論讓更多人愛上羽球運動！我希望我們將來能以另一種身分見面。」