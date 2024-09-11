聯準會降息估將引爆資金行情　專家看好台股新一波成長動能來臨

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新一波降息循環與11月美國大選，為近來全球金融市場動盪增添不確定性，專家建議，在穩健型資產配置上，要適度搭配投資級債券與公用事業等防禦資產。在第3季金融震盪後，市場將迎接降息循環，預估引爆資金行情，專家看好AI趨勢股、台股與日股等的新一波成長動能再次展翅。近期成熟市場國家經濟發展漸趨一致，美國跟隨歐洲、英國，將邁向降息循環，美國經濟呈現降溫趨勢，其中在勞動市場特別明顯，預期美國最快啟動降息的時間點在9月中旬，今年內可能有三度降息，年底的利率水準預估將回到4.5%至4.75%區間。9月日本自民黨總裁改選為首相人選前哨戰，11月還有美國總統大選，政治因素為干擾第4季市場變數之一，曾志峰強調，依過往經驗，美國選舉前執政者通常會採取擴張性政策，以利提振經濟、延續政權，選後則可能有調整財政政策空間。而自民黨總裁新任人選，暫時不會改變政策延續路線，貨幣政策與主要國家不同調，日本央行將持續緊縮，但升息對市場影響漸鈍化。關注美股經歷這兩年AI投資熱潮，近來是否降溫？市場預估，未來12個月美國主要指數本益比達20.06倍，低於歷史高峰值23倍，但仍較十年平均值17.64倍來得高，根據Factset統計數據，標普500指數今、明年的獲利成長率可達10.1%與15.3%，營收成長率分別達5.1%及6%，獲利與營收成長動能可望持續驅動美股表現。不過，曾志峰也提醒，近期大型企業獲利成長放緩，這也使得資金可望於不同產業及個股間進行移轉，尋求較佳投資機會，資料中心、雲端運算、生成式AI發展的趨勢與需求，仍將成為驅動科技成長股表現的新動力。日本市場方面，日圓走貶不再是日股的順風車，儘管日圓弱勢可望提振出口，包括汽車、機械、科技大型股受惠，但貶值也可能造成輸入型通膨，帶動中小企業成本壓力提升，曾志峰分析， 日本經濟走出通縮，薪資與消費正向成長循環，公司治理推動，回購、分紅強化，與民間投資火力釋放等，今年內仍可望進一步升息，經濟底氣具備實質支撐，股價區間整理後，再次上揚條件充足。經濟降溫帶來的景氣逆風，美國新一波降息循環箭在弦上，曾志峰表示，在穩健型資產配置上，要適度搭配投資級債券與公用事業等防禦資產，一方面可受惠降息循環，推升價格與投資評價上調，另一方面，也可望提供資產穩健金流；積極型資產配置上，台股、AI趨勢股與日股等，受惠成長性與資金行情，第3季金融震盪後，提供股價蓄勢待發的新動能。