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誰贏了美國總統辯論？BBC分析：賀錦麗砲火猛　連川普都屈居守勢

國際中心楊智傑／綜合報導

▲美國總統大選第二場電視辯論上，本輪辯論民主黨總統候選人賀錦麗來勢洶洶，接連對川普展開攻勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統大選第二場電視辯論上，本輪辯論民主黨總統候選人賀錦麗來勢洶洶，接連對川普展開攻勢。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選第二場電視辯論於台灣時間11日早上9點展開，相較起前次拜登與川普辯論，本輪辯論民主黨總統候選人賀錦麗來勢洶洶，接連對川普展開攻勢；對此，英國廣播公司（BBC）駐北美記者從現場分析指出，如果說總統辯論有分輸贏的話，那麼副總統賀錦麗今天明顯取得優勢。

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距離美國總統大選11月5日剩下倒數8周，針對第二次電視辯論，《BBC》駐北美記者安東尼·澤克爾 （Anthony Zurcher）在賓州費城的「國家憲法中心」（National Constitution Center）即時分析認為，在這場長達90分鐘的激烈辯論中，賀錦麗經常讓前總統川普顯得侷促困窘。

他認為，來勢洶洶的賀錦麗在辯論過程中，除了回應問題以外，同時不忘提起國會山莊暴動事件、川普部分過去幕僚與內閣如今成為他最大的批評者，還號召民眾去川普造勢場合去聽他的不科學反智笑話。

「如果辯論的勝負關鍵在於哪位候選人最能利用自己的優勢，並且在自己的弱點成功防守或轉移選民注意力，那麼今晚辯論勝利天秤明顯傾向於副總統。」

澤克爾盤點，賀錦麗在辯論期間猛烈炮火讓川普處於守勢，包含稱川普軟弱、說全球領袖們都在嘲笑他，還稱人們因為感到無聊、疲憊而提前離開了他的造勢活動；相較之下，賀錦麗雖然在通貨膨脹、邊境移民和阿富汗撤軍等議題上有明顯的弱點，但川普很大程度上未能成功對此出擊，「日後他很可能為此感到懊悔」。

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