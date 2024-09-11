關心凱米災後清潔復原　黃偉哲：優先編列清潔機具經費

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▲後壁區隊暫置大型廢棄物轉運出場總計230噸，目前持續轉運中；另新營區隊暫置大型廢棄物轉運出場總計226噸，已全數清理完成。（圖／南市府提供）

今年7月底凱米颱風過境造成中南部豪雨成災，台南市環保局全力動員清潔隊員及機具車輛，在第一時間投入街道清理、環境消毒及登革熱孳生源清除工作，讓市容盡速恢復。市長黃偉哲今（11）日前往新營區垃圾掩埋場了解災後大型垃圾堆置處理狀況以及復原情形，肯定清潔隊災後快速反應及積極作為，也強調市府將優先編列清潔機具設備經費，讓清潔隊量能再充實提升。根據環保局統計，因應凱米颱風轉運大型廢棄物，後壁區隊暫置大型廢棄物轉運出場總計230噸，目前持續轉運中；另新營區隊暫置大型廢棄物轉運出場總計226噸，已全數清理完成。黃偉哲表示，凱米風災造成八掌溪潰堤，造成新營、後壁、鹽水等區嚴重淹水，新營、後壁兩區的清潔隊淹水逾1米，廳舍與機具都受損嚴重。風災過後產生許多損壞家具及倒伏樹木等廢棄物，經清潔隊全力清運後，目前大型垃圾已完成分類並陸續處理完畢，請民眾放心。他也提醒民眾，風災過後的環境整潔和登革熱防治工作至關重要，民眾應勤於巡查和清理積水容器，共同守護健康的生活環境。黃偉哲指出，這次風災新營區清潔隊也成為受災戶，針對辦公室受損物品，市府將全力支持協助復原。至於清潔機具老化的部分，包括抓斗車、垃圾車、小山貓及鏟裝機等，未來也將優先編列經費，讓清潔隊量能充分發揮，以維持市容的整潔。