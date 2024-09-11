金鐘獎節目入圍不斷更新／林心如躋身綜藝咖　和大哥們搶入圍門票

我是廣告 請繼續往下閱讀

第59屆金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心盛大登場，今年同樣分為節目類、戲劇類兩日舉行，18日節目類頒獎典禮率先揭開金鐘序幕，將由剛生完小孩的Sandy吳姍儒接下主持棒，紅毯主持則為黃豪平、木木。而本屆節目類最受矚目的就是首次擔任實境秀製作人的林心如，將與吳宗憲、曾國城、庾澄慶等綜藝大哥們抗衡，是否有機會拿獎也備受關注。今（11）日下午2時將公布入圍名單，節目類一直以來都競爭激烈，今年的實境類節目話題十足，有集結超多大咖明星的《光露營就很忙了》、《光開門就很忙了》，更是林心如首次製作實境秀的處女作，許多人都在關注她這次跨領域製作是否能一舉入圍？另外還有《我們這一攤》、《神秘五金行》、《天后出發吧》、《騎吧！哈林小隊》都是有力候補，當然也不能忘記由綜藝大哥們領軍的《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《綜藝大集合》、《一字千金》、《天才衝衝衝》等入圍常客，是否能繼續拿下金鐘59的門票，都是大家關注的焦點。【電視金鐘】電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）節目類典禮時間：2024.10.18 (五)紅毯主持人：黃豪平、木木典禮主持人：吳姍儒（Sandy）戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)紅毯主持人：楊小黎、侯彥西典禮主持人：姚淳耀【廣播金鐘】入圍公布：2024.9.4（三）典禮時間：2024.10.12（六）典禮主持人梁正群、 屠潔第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。詹朴表示，「」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責，主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外，亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。