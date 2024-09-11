金鐘獎節目入圍不斷更新／林心如躋身綜藝咖　和大哥們搶入圍門票

第59屆金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心盛大登場，今年同樣分為節目類、戲劇類兩日舉行，18日節目類頒獎典禮率先揭開金鐘序幕，將由剛生完小孩的Sandy吳姍儒接下主持棒，紅毯主持則為黃豪平、木木。而本屆節目類最受矚目的就是首次擔任實境秀製作人的林心如，將與吳宗憲、曾國城、庾澄慶等綜藝大哥們抗衡，是否有機會拿獎也備受關注。
今（11）日下午2時將公布入圍名單，節目類一直以來都競爭激烈，今年的實境類節目話題十足，有集結超多大咖明星的《光露營就很忙了》、《光開門就很忙了》，更是林心如首次製作實境秀的處女作，許多人都在關注她這次跨領域製作是否能一舉入圍？另外還有《我們這一攤》、《神秘五金行》、《天后出發吧》、《騎吧！哈林小隊》都是有力候補，當然也不能忘記由綜藝大哥們領軍的《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《綜藝大集合》、《一字千金》、《天才衝衝衝》等入圍常客，是否能繼續拿下金鐘59的門票，都是大家關注的焦點。
第59屆金鐘獎節目類入圍名單：
綜藝節目獎
一般節目類節目創新獎
綜藝節目主持人獎
節目類導播獎
益智及實境節目獎
益智及實境節目主持人獎
節目類聲音設計獎
一般節目類美術設計獎
節目類燈光獎
兒童少年節目主持人獎
少年節目獎
兒童節目獎
動畫節目獎
生活風格節目主持人獎
生活風格節目獎
自然科學及人文紀實節目主持人獎
人文紀實節目獎
自然科學紀實節目獎
節目類導演獎
節目類剪輯獎
節目類攝影獎
最具人氣綜藝節目獎
電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間
【電視金鐘】
電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）
戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀
【廣播金鐘】
入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人：梁正群、 屠潔
【官方網站】
金鐘主視覺「潮向未來」 旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。
詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。
典禮轉播這裡看
「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，
「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責， 主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西， 典禮主持人則是姚淳耀。星光大道將於下午五點開始， 典禮頒獎則於七點正式開始。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音 轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方You tube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡ST ARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看
第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立M
OD綜合台收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外， 亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、V idol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtu be、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
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第59屆金鐘獎節目類入圍名單：
綜藝節目獎
一般節目類節目創新獎
綜藝節目主持人獎
節目類導播獎
益智及實境節目獎
益智及實境節目主持人獎
節目類聲音設計獎
一般節目類美術設計獎
節目類燈光獎
兒童少年節目主持人獎
少年節目獎
兒童節目獎
動畫節目獎
生活風格節目主持人獎
生活風格節目獎
自然科學及人文紀實節目主持人獎
人文紀實節目獎
自然科學紀實節目獎
節目類導演獎
節目類剪輯獎
節目類攝影獎
最具人氣綜藝節目獎
電視、廣播金鐘入圍公布日期以及典禮時間
【電視金鐘】
電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）
節目類典禮時間：2024.10.18 (五)
紅毯主持人：黃豪平、木木
典禮主持人：吳姍儒（Sandy）
戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)
紅毯主持人：楊小黎、侯彥西
典禮主持人：姚淳耀
【廣播金鐘】
入圍公布：2024.9.4（三）
典禮時間：2024.10.12（六）
典禮主持人：梁正群、 屠潔
【官方網站】
金鐘主視覺「潮向未來」 旅英時裝設計師詹朴擔任典禮視覺統籌
第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。
詹朴表示，「很榮幸也很驚奇可以擔任這次的主視覺設計，過往的時裝設計也都是在學著用不同的媒材說故事，希望能從攝影、字體、色系、材質和應用帶來一點時尚的元素與想像。」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。
典禮轉播這裡看
「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立M
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