川普辯論後抱怨「主持人不公平！」　不曉得泰勒絲已經表態挺賀

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2024年美國總統大選第2場電視辯論，於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場，並在現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與前任總統川普（Donald Trump）長達90分鐘的辯論交鋒後結束。稍早川普步出會場時，立刻向在場媒體抱怨主持人對他「非常不公平」，也提到自己還沒聽說美國流行天后泰勒絲已經表態支持賀錦麗的消息。距離美國總統大選只剩倒數8週，此前賀錦麗與川普雙方只答應該場辯論，因此兩人的言詞交鋒格外受矚。稍早在賓州費城的「國家憲法中心」（National Constitution Center）結束辯論活動的兩人分別離開會場，川普一出大門便遭現場媒體團團圍住，他也不忘藉機抱怨主持人對自己「非常不公平」。川普告訴媒體，賀錦麗在辯論期間曾稱希望進行第二次辯論，「是因為她知道自己輸得很慘，我們會考慮（再度辯論）一下」，川普也說賀錦麗在邊境議題、外交政策上顯得非常軟弱。此外，在辯論結束過後，美國流行樂天后泰勒絲立刻在IG發文表態挺賀錦麗，還署名自己是「無孩養貓女」，反諷先前川普副手范斯（J.D. Vance）嘲諷賀錦麗是養貓老姑婆的言論，同時也批評川普利用AI捏造散播「泰勒絲也支持川普」的假消息；川普對此則表示，自己還沒有聽說泰勒絲支持賀錦麗的消息。