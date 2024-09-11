泰勒絲看完美國大選辯論後支持賀錦麗！署名「無孩養貓女」力挺

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美國總統大選電視辯論會於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場。代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），由於雙方至今只答應該場辯論，也讓辯論備受關注。值得注意的是，在辯論結束後的第一時間，美國流行樂天后泰勒絲立刻在IG發文力挺賀錦麗，還署名自己是「無孩養貓女」，藉此反擊共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）嘲諷賀錦麗的言論。泰勒絲在辯論結束後立刻在Instagram發文，談到自己和大家一樣都在關注今晚的辯論，她呼籲粉絲若孩沒有關注，可現在馬上對總統大選議題進行研究，一定要看兩人對這個國家提出的政策和兩人的能力。泰勒絲批評川普利用AI捏造假訊息，冒充她是川普的支持者，這喚起了她對AI使用的恐懼，以及散播錯誤資訊的危險性。泰勒絲接著表態，她會在2024年的總統大選中將票投給賀錦麗，「我覺得她是一位穩定、有能力的領導者，我相信如果這個國家由冷靜而不是混亂的人來領導，我們能達成更多成就」。泰勒絲強調自己已經做好了研究，並且做出了選擇。她也提醒粉絲可提前投票。值得注意的是，泰勒絲這篇貼文中抱著一隻愛貓班傑明‧巴頓（Benjamin Button），諷刺川普的副手范斯（J.D. Vance）先前稱賀錦麗是「沒小孩的貓女士」（childless cat lady），並在文末署名「愛與希望同行，泰勒絲，無孩養貓女」。