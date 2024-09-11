太激動了？川普辯論遭賀錦麗激怒、打斷　發言時長仍多5分鐘

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲整場辯論會川普發言時長42分52秒，賀錦麗的發言時長37分36秒。（圖／翻攝自CNN）

美國總統大選第二場電視辯論落幕，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）在辯論過程中火藥味十足，雙方激烈辯論之外，就連閉麥時也頻頻插嘴。CNN統計了兩人發言時間，賀錦麗在辯論中發言時長約37分36秒，而川普則為42分52秒，足足多出了快要5分鐘。儘管辯論過程中，兩名候選人都有平等的機會能回答問題，但他們也可以選擇不將時間用盡，整場辯論會有90分鐘的時間，中間會插播2則廣告，候選人的麥克風只有輪到該候選人發言時才會開啟，而在其他候選人發言時則靜音。根據CNN統計，在第一次廣告前，辯論約莫進行了一個小時左右，川普積極發言，發言時長達到28分22秒，大幅領先賀錦麗的21分25秒。在廣告回來之後，川普更為積極，把握每次發言機會，下半場川普發言累積時長達40分50秒，賀錦麗則為35分31秒，川普的發言時間雖然縮小與賀錦麗差距，但仍5分鐘。最終加上結語，整場辯論會川普發言時長42分52秒，賀錦麗的發言時長37分36秒，川普大約多了近5分鐘。賀錦麗此次採取激怒川普的辯論策略，使得川普頻頻失去冷靜。不過兩人也不管閉麥規則，在被靜音的狀況下仍頻頻發言反駁對方，賀錦麗更甩出了「表情包」用臉部表情來反駁川普的發言。