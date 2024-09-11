美國總統辯論提台灣及晶片　郭智輝：誰當選不影響台美經貿政策

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美國總統候選人辯論於台灣時間今（11）日上午，共和黨候選人川普（Donald Trump）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）會中提及台灣與晶片。當媒體詢問，經濟部長郭智輝是否將在美國11月大選後針對不同當選人規劃經濟對策，他表示，台美經濟關係非常好，誰當選都對台美貿易、經濟政策不會有改變。賀錦麗批評，川普政府發起貿易戰，卻向中國出售美國晶片，協助中國軍隊現代化，稱川普「基本上出賣了我們」；川普則反駁，這些晶片是跟台灣買的。對此，郭智輝表示，經濟部沒有辦法評論這個美國大選，但他認為，兩位候選人對台政策、對台灣關切都是朝向較好的關係。他表示，台灣身為一個民主國家的一員，當然很關心結果，不過他也向國人報告，「我們在經濟上面跟美國之間的關係非常好」，所以兩位不管是誰當選，應該對台美貿易、經濟政策都不會有改變。