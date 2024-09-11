還在時空裂縫？川普辯論不認輸2020大選　自認因民主黨挨子彈

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美國總統大選電視辯論於台灣時間11日上午9時登場。代表民主黨參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨前總統川普（Donald Trump），雙方展開至今唯一一度的激烈交鋒。過程中，川普突然提及2020大選，強調有許多證據顯示他在該場選舉擊敗拜登，還表示自己在七月中槍，是因民主黨的言論所導致，認為自己因民主黨挨子彈。川普過去四年始終對於四年前敗選耿耿於懷，不認自己輸掉選戰，但他近來曾在造勢活動和受訪時，稱自己再「2020年以微弱優勢落敗」。川普在辯論會上又談及此話題，被主持人問及是否終於承認自己輸掉選舉，川普表示，「不，我根本不承認這一點，這是諷刺地說法」，川普還稱有太多證據顯示他在2020年大選中擊敗拜登，且不斷重申選舉舞弊。賀錦麗則表示，川普若再次擔任美國總統第二任期，意味著川普將試圖司法部「武器化」來攻擊政敵；川普反擊，武器化的人，不是自己，而是民主黨。對於七月在賓州造勢遭遇槍擊，川普也批評民主黨，「因為他們（民主黨）對我的評價，我的頭部差點中了一顆子彈。他們談論民主，說我是對民主的威脅。不，他們才是對民主的威脅。」