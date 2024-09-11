與江蕙「有約定」　陳其邁：時機成熟會跟大家報告

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台語天后江蕙昨日透過長文證實，自己抗癌多年後，還向高雄市長陳其邁喊話，「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！」至於約定是什麼？陳其邁今（11）日再度賣關子表示，現在還不能說，大家都很期待江蕙復出，時機成熟會跟大家報告。陳其邁今天接受媒體聯訪時表示，希望江蕙身體健健康康，化療、癌症治療都很辛苦，江蕙一路走來很努力的在對抗疾病，讓人非常感動，大家也都非常關心。陳其邁說，江蕙來自高雄，期待江蕙身體恢復健康之後，能夠回到自己的家鄉，來跟大家聊聊、重新開唱。陳其邁強調，希望江蕙一切很順利，復出演唱會不及啦，還是要等江蕙準備好再來進行，都尊重也祝福二姐。至於江蕙說和邁邁市長有約定，陳其邁則強調，這個約定，現在還不能說啦，跟二姐之間有很多共同朋友，也有聯繫管道，順其自然。陳其邁說，歌迷期待二姐能復出，這個秘密就容我做一點保留，時機成熟就會跟大家報告。